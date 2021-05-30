Mason Mount maç sonrası gözyaşlarına boğuldu
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren Chelsea'nin genç futbolcusu Mason Mount maç sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Chelsea'nın genç futbolcusu Mason Mount, BT Sport'a açıklamalarda bulundu. Mount, "Bunu kelimelere dökemem. Bu imkansız. Hayal ettiğim tek şey Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek ve Chelsea ile bir kupa kazanmaktı. Bazı zorlu takımlarla oynadık. Kazandık. Bu çok özel bir şey." dedi.
"Şu anda dünyanın en iyi takımıyız" diyen 22 yaşındaki oyuncu, "Manchester City'nin nasıl bir takım olduğunu, Premier Lig'de yaptıklarını gördünüz. Çok zor bir maçtı. Gol attık ve maçı savunduk. Her şeyi sahada bıraktık ve kazandık. Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.
Babası tribünden indiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Mason Mount, "Onu görünce gözyaşlarına boğuldum. Aileme her şey için teşekkür ediyorum." dedi.
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