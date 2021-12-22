Levent Ülgen, Disney Plus dizisi 'Kaçış'ın kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Levent Ülgen'in, Disney Plus için çekilen "Kaçış" dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. Çekimleri Gaziantep'te başlayan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Yapımda İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Adem Yılmaz gibi isimler yer alıyor.
Levent Ülgen'in yeni dizi projesi ortaya çıktı. Ülgen, iddiaya göre Disney Plus için çekilen "Kaçış" adlı dizide yer alacak.
Televizyon Gazetesi'nin Birsen Altuntaş'tan aktardığına göre, Engin Akyürek’in hikayesinden senaryolaştırılan "Kaçış", Gaziantep’te çekiliyor.
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizide ayrıca İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Adem Yılmaz, Sezgin Uzun Bekiroğlu, Aziz Çapkurt, Aras Aydın, Serkan Genç ve Leyla Tanlar yer alıyor.
Levent Ülgen, yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyicilerle buluşması planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Dizinin 200. bölümü çekilse de yayıncı ile yapımcı arasındaki tartışmalar nedeniyle proje sona erdi.
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