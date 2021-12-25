TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:59
TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

TRT1'in izleyicilerle buluşan dizileri ekranlara zorunlu olarak ara veriyor.

Yılbaşında izleyici oranlarının düşük seyrettiği ve reytinglerin de ciddi bir şekilde düşme tehlikesine karşı böyle bir adım atıldığı tahmin ediliyor.

TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

Cuma akşamları yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 31 Aralık Cuma akşamı ekrandaki yerini alamayacak.

TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

TRT1’de Seksenler Yılbaşı Özel programı izleyicilerle buluşacak.

TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

1 Ocak 2022 tarihinde Gönül Dağı dizisini ekranlara gelmeyecek. Diziye gelecek hafta ara verilecek.

46. bölümün 8 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

Öte yandan, Gönül Dağı dizisi yerine Büyükbaba ile Savaş isimli yabancı bir sinema filminin yayınlanacağı duyuruldu.

TRT'nin 3 dizisine 'zorunlu' ara

Teşkilat dizisi de ekranlara ara veriyor. Dizinin 29. bölümünün 9 Ocak Pazar günü yayınlanması bekleniyor.


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