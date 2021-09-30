Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 20:18
<p>UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Napoli evinde Spartak Moskova'yı konuk ediyor.</p>

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Napoli evinde Spartak Moskova'yı konuk ediyor.

<p>Napoli evindeki mücadeleye tam anlamıyla golle başladı. Ev sahibi ekip Eljif Elmas'ın 13. saniyede kaydettiği golle öne geçti.</p>

Napoli evindeki mücadeleye tam anlamıyla golle başladı. Ev sahibi ekip Eljif Elmas'ın 13. saniyede kaydettiği golle öne geçti.

<p>Eljif Elmas'ın bu golü tarihe geçti. 22 yaşındaki yıldız, henüz 13. saniyede bulduğu golle bir İtalyan takımının Avrupa Ligi'ndeki en hızlı golünü attı.</p>

Eljif Elmas'ın bu golü tarihe geçti. 22 yaşındaki yıldız, henüz 13. saniyede bulduğu golle bir İtalyan takımının Avrupa Ligi'ndeki en hızlı golünü attı.

<p>Kuzey Makedonyalı futbolcunun bu golü, Jan Sykora'nın(10.69 saniye) 2016 yılında Liberec formasıyla kaydettiği golden sonra en hızlısı olarak tarihine geçti.</p>

Kuzey Makedonyalı futbolcunun bu golü, Jan Sykora'nın(10.69 saniye) 2016 yılında Liberec formasıyla kaydettiği golden sonra en hızlısı olarak tarihine geçti.

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