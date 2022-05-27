En değerli kulüpler listesinde Süper Lig'den Galatasaray da yer aldı

Bu yılla birlikte 7. kez yayımlanan rapora göre Avrupa'daki en değerli kulüpler sıralamasında zirve Real Madrid'in oldu.

Sıralamada, 3 milyar barajını tek geçen takım Real Madrid olurken rapora göre İspanyol devinin güncel değerinin 3 milyar 184 milyon Euro olduğu kaydedildi.