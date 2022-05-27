En değerli kulüpler listesinde Süper Lig'den Galatasaray da yer aldı

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:20
<p style="text-align: left;">Avrupa futbolunda 2022'nin en değerli kulüpleri sıralaması belli oldu. Football Benchmark'ın Avrupa kulüplerini ekonomik olarak değerlendirdiği 2022 raporu yayımlandı.</p>

Avrupa futbolunda 2022'nin en değerli kulüpleri sıralaması belli oldu. Football Benchmark'ın Avrupa kulüplerini ekonomik olarak değerlendirdiği 2022 raporu yayımlandı.

<p>Bu yılla birlikte 7. kez yayımlanan rapora göre Avrupa'daki en değerli kulüpler sıralamasında zirve Real Madrid'in oldu.</p> <p>Sıralamada, 3 milyar barajını tek geçen takım Real Madrid olurken rapora göre İspanyol devinin güncel değerinin 3 milyar 184 milyon Euro olduğu kaydedildi.</p>

Bu yılla birlikte 7. kez yayımlanan rapora göre Avrupa'daki en değerli kulüpler sıralamasında zirve Real Madrid'in oldu.

Sıralamada, 3 milyar barajını tek geçen takım Real Madrid olurken rapora göre İspanyol devinin güncel değerinin 3 milyar 184 milyon Euro olduğu kaydedildi.

<p>La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak Real Madrid'i Manchester United ve ezeli rakibi Barcelona takip etti.</p>

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak Real Madrid'i Manchester United ve ezeli rakibi Barcelona takip etti.

<p><strong>TÜRKİYE'DEN SADECE GALATASARAY YER ALDI</strong></p> <p>Açıklanan raporda, en değerli 30 takım arasında Süper Lig'den Galatasaray yer aldı. Önceki rapora göre yüzde 0.3 değer kaybı yaşayan Galatasaray, 344 milyon Euro ile 27. sırada yer aldı.</p>

TÜRKİYE'DEN SADECE GALATASARAY YER ALDI

Açıklanan raporda, en değerli 30 takım arasında Süper Lig'den Galatasaray yer aldı. Önceki rapora göre yüzde 0.3 değer kaybı yaşayan Galatasaray, 344 milyon Euro ile 27. sırada yer aldı.

<p>İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden Milan ise yüzde 35 değer kazanarak önceki rapora göre en fazla değer kazanan takım oldu.</p>

İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden Milan ise yüzde 35 değer kazanarak önceki rapora göre en fazla değer kazanan takım oldu.

<p><strong>3 YENİ TAKIM</strong></p> <p>Bu seneki raporda 3 takım, ilk kez en değerli 30 takım arasında yer aldı. Avrupa Ligi'nde Rangers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eintracht Frankfurt, 428 milyon Euro ile listeye 23. sıradan dahil oldu.</p>

3 YENİ TAKIM

Bu seneki raporda 3 takım, ilk kez en değerli 30 takım arasında yer aldı. Avrupa Ligi'nde Rangers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eintracht Frankfurt, 428 milyon Euro ile listeye 23. sıradan dahil oldu.

<p>Avrupa Ligi'nin yarı finalistlerinden West Ham United ise 541 milyon Euro ile 16. sıraya yerleşirken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, 308 milyon Euro ile 30. oldu.</p>

Avrupa Ligi'nin yarı finalistlerinden West Ham United ise 541 milyon Euro ile 16. sıraya yerleşirken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, 308 milyon Euro ile 30. oldu.

süper lig galatasaray barcelona

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler