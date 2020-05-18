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Bu yıl enginar hasadına başladıklarını ifade eden Mehmet Akipek, "Enginarlarımız oldu. Kesim yapılacak durumdalar. Hasada başladık. Gelen çok sayıda sipariş var ama sokağa çıkma yasağından dolayı siparişleri adrese teslim edemiyoruz. Biz sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmak istiyoruz. Biraz daha zaman geçtiğinde enginarlar daha fazla olgunlaşmaya başlayacak. Bizim köyün enginarları çok meşhur. Pazarda başka enginarları Hasanağa enginarı diye satıyorlar. Biz soyulmuş enginarları tanesini 5 liradan satmaktayız. Bir dönümden ise 3 bin kafa enginar çıkıyor" dedi.