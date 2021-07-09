<p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır gezisinde sanatçı Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi.<br></p>
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır gezisinde sanatçı Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi.

<p>Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, yurttaşlara hitap etti.&nbsp;<br></p>
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Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, yurttaşlara hitap etti. 

<p>Buradan ayrılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.<br></p>
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Buradan ayrılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

<p>Erdoğan, daha sonra Bozkır'ın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okudu.&nbsp;<br></p>
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Erdoğan, daha sonra Bozkır'ın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okudu. 

<p><strong>İşte dikkat çeken kareler...</strong></p>
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İşte dikkat çeken kareler...

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