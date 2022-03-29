Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Lokantalar için yüzde 8 KDV

Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

