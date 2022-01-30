Esenler'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

EKİPLER YARALILARLA UĞRAŞIRKEN İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bulunan 4 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu-Otogar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.