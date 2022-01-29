Manisa'da cenaze dönüşü kaza: Yaralanan 3 kişi ağır durumda
Manisa'nın Kula ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Otomobildekilerin, cenaze dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İzmir- Ankara D400 yolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Kula'nın Sandal Mahallesi'nden gelen ve kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Selma Gökçe'nin (44) kullandığı otomobil, Uşak'tan İzmir yönüne giden Şahin Sedat (32) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selma Gökçe, araçtan kendisi çıktı. Kazada otomobildeki Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D400 yolunun İzmir yönünden trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bir süre kapalı kalan yolda ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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