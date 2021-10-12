Trabzonsporlu Hamsik milli maçta sakatlandı, Fenerbahçe maçında zor

12 Ekim 2021 Salı, 08:48

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 8. hafta mücadelesinde Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya gelirken maça Hamsik'in sakatlığı damga vurdu.

Slovakya'nın gollerini 20. dakikada Ivan Schranz ve 45. dakikada Lukas Haraslin attı.

Schranz'ın attığı golde asisti Trabzonsporlu yıldız Marek Hamsik yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlandı ve yerini eski bir Trabzonsporlu Matus Bero'ya bıraktı.

Hamsik'in üst adelesinde çekme meydana geldiği öğrenildi. Yıldız oyuncu maça devam etmek istediği görülse de tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenildi.

Hamsik'in pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede oynayıp oynayamacağı ise yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.