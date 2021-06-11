<p>Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) en fazla futbolcu gönderen Türk takımı Fenerbahçe oldu. İşte o 5 futbolcu:</p>
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Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) en fazla futbolcu gönderen Türk takımı Fenerbahçe oldu. İşte o 5 futbolcu:

<p>İrfan Can Kahveci (Türkiye Milli Futbol Takımı)</p>
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İrfan Can Kahveci (Türkiye Milli Futbol Takımı)

<p>Ozan Tufan (Türkiye Milli Futbol Takımı)</p>
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Ozan Tufan (Türkiye Milli Futbol Takımı)

<p>Altay Bayındır (Türkiye Milli Futbol Takımı)</p>
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Altay Bayındır (Türkiye Milli Futbol Takımı)

<p>Zanka (Danimarka Milli Futbol Takımı)</p>
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Zanka (Danimarka Milli Futbol Takımı)

<p>Attila Szalai (Macaristan Milli Futbol Takımı)</p>
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Attila Szalai (Macaristan Milli Futbol Takımı)

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