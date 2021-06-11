<p>Ntv Spor'un haberine göre, sol ayaklı stoper arayışındaki Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.<br></p>
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Ntv Spor'un haberine göre, sol ayaklı stoper arayışındaki Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.

<p>Macar futbolcunun EURO 2020’deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.<br></p>
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Macar futbolcunun EURO 2020’deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.

<p>Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi üst düzey bir teklif gelmediği taktirde satmayı planlamıyor.<br></p>
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Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi üst düzey bir teklif gelmediği taktirde satmayı planlamıyor.

<p>Sarı-Lacivertliler’e 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, geçen sezon 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.<br></p>
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Sarı-Lacivertliler’e 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, geçen sezon 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

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