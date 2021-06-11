<p>Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun eski yıldızı Wesley Sneijder kariyeriyle ilgili kararını verdi.<br></p>
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Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun eski yıldızı Wesley Sneijder kariyeriyle ilgili kararını verdi.

<p>2019'da Katar'da futbolu bırakan Sneijder aradan geçen iki yılın ardından futbol kariyerine teknik adam olarak devam etme kararı aldı.<br></p>
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2019'da Katar'da futbolu bırakan Sneijder aradan geçen iki yılın ardından futbol kariyerine teknik adam olarak devam etme kararı aldı.

<p>Voetbal International'a verdiği röportajda antrenörlük kursuna devam ettiğini belirterek, "İki yıl sonra net bir seçim yaptım ve antrenörlük kursuna başladım" dedi.<br></p>
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Voetbal International'a verdiği röportajda antrenörlük kursuna devam ettiğini belirterek, "İki yıl sonra net bir seçim yaptım ve antrenörlük kursuna başladım" dedi.

<p>Wesley Sneijder futbolu bıraktıktan sonra bir süre Utrecht'te futbolculara danışmanlık yapmış ancak kısa süren görevinin ardından işini bırakmıştı.</p>
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Wesley Sneijder futbolu bıraktıktan sonra bir süre Utrecht'te futbolculara danışmanlık yapmış ancak kısa süren görevinin ardından işini bırakmıştı.

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