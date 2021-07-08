UEFA, İngiltere'ye disiplin soruşturması açtı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 14:44

Dün akşam oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka kozlarını paylaştı.

İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğü ve finale yükselmesiyle sona eren maçta, İngilizlerin kaptanı Harry Kane'in penaltı vuruşu sırasında dikkat çeken detay sosyal medyada gündem oldu.

Maçın 104'üncü dakikasında Harry Kane penaltı vuruşunu yapmak için beyaz noktaya geçtiğinde, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'in yüzüne İngiliz taraftarlar tarafından lazer tutulduğu fark edildi.

Bu görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, bu hareketin "korkunç" ve "utanç verici" olduğunu belirtirken, bunu yapan kişinin ömür boyu müsabakalardan men edilmesi gerektiğini savundu.

İngiltere basınına göre, UEFA da bu duruma kayıtsız kalmadı. Kane'in kullandığı penaltı esnasında başarılı eldivenin yüzüne lazer tutulduğu gerekçesiyle İngiltere'ye disiplin soruşturması açtı.

İngiltere ayrıca, maç sırasında havai fişek kullanımı ve Danimarka milli marşının taraftarlar tarafından yuhalanması da dahil olmak üzere kalabalıktaki rahatsızlıklarla ilgili soruşturmayla karşı karşıya.