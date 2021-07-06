İTALYAN BASINI ULUSALLARINA AYRILAN SAYFALARINI RAFFAELLA CARRA'YA ADADI
Dünyaca ünlü ve çok sevilen İtalyan sanatçı ve show-girl Raffaella Carrà'nın dün hayatını kaybetmesinin ardından spor gazeteleri'de dahil olmak üzere İtalyan ve dış basın Carra'nın şarkı sözleri ve gerçekleştirdiği şovların adlarıyla kendi metinlerini bütünleyerek hatırasını yaşattı.
CORRIE DELLO SPORT:
Olacak mı kim bilir? (Carra'nın şarkısı). Wembley'de saat 21.00'de İspanya ile final için oynuyoruz. Tüm İtalya tek yürek oldu. Mancini inanıyor ve Immobile'ye güveniyor: "Genelde eleştirilenler sonucu belirler". Finlandiya'da ameliyat olan Spinazzola'nın yerini Emerson alacak.
LA GAZZETTA DELLO SPORT:
Haydi Maviler! Trieste ve Aşağısı (Carra'nın bir şarkısı) 1943-2021, Çav Raffa.
Efsanevi Carra televizyon programları, show ve danslarıyla hem bizleri hem de İspanyolları coşturmuştu. Büyük meydan okuyuşu sahnede.
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