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LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Haydi Maviler! Trieste ve Aşağısı (Carra'nın bir şarkısı) 1943-2021, Çav Raffa.

Efsanevi Carra televizyon programları, show ve danslarıyla hem bizleri hem de İspanyolları coşturmuştu. Büyük meydan okuyuşu sahnede.

Mancini: Aynı futbolu oynasak da farklıyız! Tek yenilik Emerson. Asıl kapışma orta sahada olacak: Pedri ve Busquets'e dikkat! Olgunlaşma sınavı: Sinirlenmek yasak!

Ünlü statta 10 bin kişiyiz: Biletler 600 Avro! Sevgili İspanya, kendini göster ama biz final için oynuyoruz!