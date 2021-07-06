<p><strong>İTALYAN BASINI ULUSALLARINA AYRILAN SAYFALARINI RAFFAELLA CARRA'YA ADADI</strong></p><p>Dünyaca ünlü ve çok sevilen İtalyan sanatçı ve show-girl Raffaella Carrà'nın dün hayatını kaybetmesinin ardından spor gazeteleri'de dahil olmak üzere İtalyan ve dış basın Carra'nın şarkı sözleri ve gerçekleştirdiği şovların adlarıyla kendi metinlerini bütünleyerek hatırasını yaşattı.</p>
1

İTALYAN BASINI ULUSALLARINA AYRILAN SAYFALARINI RAFFAELLA CARRA'YA ADADI

Dünyaca ünlü ve çok sevilen İtalyan sanatçı ve show-girl Raffaella Carrà'nın dün hayatını kaybetmesinin ardından spor gazeteleri'de dahil olmak üzere İtalyan ve dış basın Carra'nın şarkı sözleri ve gerçekleştirdiği şovların adlarıyla kendi metinlerini bütünleyerek hatırasını yaşattı.

<p><strong>CORRIE DELLO SPORT:&nbsp;</strong></p><p>Olacak mı kim bilir? (Carra'nın şarkısı). Wembley'de saat 21.00'de İspanya ile final için oynuyoruz. Tüm İtalya tek yürek oldu. Mancini inanıyor ve Immobile'ye güveniyor: "Genelde eleştirilenler sonucu belirler". Finlandiya'da ameliyat olan Spinazzola'nın yerini Emerson alacak.</p>
2

CORRIE DELLO SPORT: 

Olacak mı kim bilir? (Carra'nın şarkısı). Wembley'de saat 21.00'de İspanya ile final için oynuyoruz. Tüm İtalya tek yürek oldu. Mancini inanıyor ve Immobile'ye güveniyor: "Genelde eleştirilenler sonucu belirler". Finlandiya'da ameliyat olan Spinazzola'nın yerini Emerson alacak.

<p><strong>TUTTOSPORT:</strong></p><p>CARRAMBA, İTALYA (Carra'nın televizyon programı). Olağanüstü kişilik, Ulusalların ve Juventus'un hayranı Raffaella Carra'nın kaybının yasını yaşadığımız saatlerde, Maviler 21.00'de Wembley'de İspanya karşısına final şansı için çıkıyor.</p>
3

TUTTOSPORT:

CARRAMBA, İTALYA (Carra'nın televizyon programı). Olağanüstü kişilik, Ulusalların ve Juventus'un hayranı Raffaella Carra'nın kaybının yasını yaşadığımız saatlerde, Maviler 21.00'de Wembley'de İspanya karşısına final şansı için çıkıyor.

<p><strong>LA GAZZETTA DELLO SPORT:</strong></p><p>Haydi Maviler! Trieste ve Aşağısı (Carra'nın bir şarkısı) 1943-2021, Çav Raffa.</p><p>Efsanevi Carra televizyon programları, show ve danslarıyla hem bizleri hem de İspanyolları coşturmuştu. Büyük meydan okuyuşu sahnede.&nbsp;</p><p>Mancini: Aynı futbolu oynasak da farklıyız! Tek yenilik Emerson. Asıl kapışma orta sahada olacak: Pedri ve Busquets'e dikkat! Olgunlaşma sınavı: Sinirlenmek yasak!</p><p>Ünlü statta 10 bin kişiyiz: Biletler 600 Avro! Sevgili İspanya, kendini göster ama biz final için oynuyoruz!</p>
4

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Haydi Maviler! Trieste ve Aşağısı (Carra'nın bir şarkısı) 1943-2021, Çav Raffa.

Efsanevi Carra televizyon programları, show ve danslarıyla hem bizleri hem de İspanyolları coşturmuştu. Büyük meydan okuyuşu sahnede. 

Mancini: Aynı futbolu oynasak da farklıyız! Tek yenilik Emerson. Asıl kapışma orta sahada olacak: Pedri ve Busquets'e dikkat! Olgunlaşma sınavı: Sinirlenmek yasak!

Ünlü statta 10 bin kişiyiz: Biletler 600 Avro! Sevgili İspanya, kendini göster ama biz final için oynuyoruz!

<p><strong>MARCA:</strong></p><p>Bu şenlik ne harika! (Carra'nın bir şarkısı)</p><p>İspanya rüyasındaki finali tüm zamanların rakibi karşısında arayacak: İTALYA!</p>
5

MARCA:

Bu şenlik ne harika! (Carra'nın bir şarkısı)

İspanya rüyasındaki finali tüm zamanların rakibi karşısında arayacak: İTALYA!

Video Haberler