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LA GAZZETTA DELLO SPORT:

ŞENLİK! İtalya, Wembley kahramanı: Finaldeyiz.

İspanya ancak penaltılar sonrası diz çöktü: Acı çektik.

Mancini: "Çok zor. Şimdi sadece bir tane daha kaldı."

Zorlu karşılaşma: Chiesa kapıyı araladı. Ardından Morata beraberliği sağladı.

Süper Donnarumma. İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibiyle Pazar akşamı son maçımıza çıkacağız.