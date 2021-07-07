1
CORRIERE DELLO SPORT:
Tanrı İtalyan.
İspanya ancak penaltılarda teslim oldu (5-3). Gök Maviler finalde. İnanılmaz bir sevinç.
Chiesa'nın golüne Morata cevap verdi (1-1). Penaltılarda son kararı Jorginho ve Donnarumma verdi. Pazar günü Wembley'de İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibi rakibimiz olacak.
3
LA GAZZETTA DELLO SPORT:
ŞENLİK! İtalya, Wembley kahramanı: Finaldeyiz.
İspanya ancak penaltılar sonrası diz çöktü: Acı çektik.
Mancini: "Çok zor. Şimdi sadece bir tane daha kaldı."
Zorlu karşılaşma: Chiesa kapıyı araladı. Ardından Morata beraberliği sağladı.
Süper Donnarumma. İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibiyle Pazar akşamı son maçımıza çıkacağız.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu