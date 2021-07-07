<p><strong>CORRIERE DELLO SPORT:</strong></p><p>Tanrı İtalyan.</p><p>İspanya ancak penaltılarda teslim oldu (5-3). Gök Maviler finalde. İnanılmaz bir sevinç.</p><p>Chiesa'nın golüne Morata cevap verdi (1-1). Penaltılarda son kararı Jorginho ve Donnarumma verdi. Pazar günü Wembley'de İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibi rakibimiz olacak.</p>
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CORRIERE DELLO SPORT:

Tanrı İtalyan.

İspanya ancak penaltılarda teslim oldu (5-3). Gök Maviler finalde. İnanılmaz bir sevinç.

Chiesa'nın golüne Morata cevap verdi (1-1). Penaltılarda son kararı Jorginho ve Donnarumma verdi. Pazar günü Wembley'de İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibi rakibimiz olacak.

<p><strong>TUTTOSPORT:&nbsp;</strong></p><p>AMA NE ASLANLAR!</p><p>EURO 2020, İtalya İspanya 5-3 (Penaltılar sonrası).</p><p>Finaldeyiz!</p>
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TUTTOSPORT: 

AMA NE ASLANLAR!

EURO 2020, İtalya İspanya 5-3 (Penaltılar sonrası).

Finaldeyiz!

<p><strong>LA GAZZETTA DELLO SPORT:</strong></p><p>ŞENLİK! İtalya, Wembley kahramanı: Finaldeyiz.&nbsp;</p><p>İspanya ancak penaltılar sonrası diz çöktü: Acı çektik.</p><p>Mancini: "Çok zor. Şimdi sadece bir tane daha kaldı."</p><p>Zorlu karşılaşma: Chiesa kapıyı araladı. Ardından Morata beraberliği sağladı.&nbsp;</p><p>Süper Donnarumma. İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibiyle Pazar akşamı son maçımıza çıkacağız.</p>
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LA GAZZETTA DELLO SPORT:

ŞENLİK! İtalya, Wembley kahramanı: Finaldeyiz. 

İspanya ancak penaltılar sonrası diz çöktü: Acı çektik.

Mancini: "Çok zor. Şimdi sadece bir tane daha kaldı."

Zorlu karşılaşma: Chiesa kapıyı araladı. Ardından Morata beraberliği sağladı. 

Süper Donnarumma. İngiltere-Danimarka karşılaşmasının galibiyle Pazar akşamı son maçımıza çıkacağız.

<p><strong>MUNDO DEPORTIVO:</strong></p><p>BİTTİ. Yarı final: İtalya-İspanya (1-1)</p><p>Sahanın hakimi Kırmızılar, İtalya'ya penaltılarda boyun eğip (4-2) finale çıkamadı.&nbsp;</p><p>Morata, karar penaltısını kaçırdı.&nbsp;</p><p>İspanya, EURO 2020'den daha güçlenmiş olarak ayrılıyor.</p>
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MUNDO DEPORTIVO:

BİTTİ. Yarı final: İtalya-İspanya (1-1)

Sahanın hakimi Kırmızılar, İtalya'ya penaltılarda boyun eğip (4-2) finale çıkamadı. 

Morata, karar penaltısını kaçırdı. 

İspanya, EURO 2020'den daha güçlenmiş olarak ayrılıyor.

<p><strong>MARCA:</strong></p><p>*İtalya-İspanya (1-1) / (4-2)</p><p>ONURUMUZLA</p><p>İspanya, İtalya'dan daha iyi oynamasına karşı penaltılar sonucu şampiyonaya mağlubiyetsiz veda etti. Goller Chiesa ve Morata'dan geldi. Şans, Gök Mavilere güldü. Kırmızılar başları dik olarak yurda dönüyor.</p>
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MARCA:

*İtalya-İspanya (1-1) / (4-2)

ONURUMUZLA

İspanya, İtalya'dan daha iyi oynamasına karşı penaltılar sonucu şampiyonaya mağlubiyetsiz veda etti. Goller Chiesa ve Morata'dan geldi. Şans, Gök Mavilere güldü. Kırmızılar başları dik olarak yurda dönüyor.

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