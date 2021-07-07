EURO 2020 | İngiltere - Danimarka maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:45

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselecek diğer yarı finalist bugün belli oalcak. Ev sahibi İngiltere ile turnuvada sürprize imza atan Danimarka, ikinci finalist olmak için kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak.

Saat 22.00'de başlayacak yarı final karşılaşması, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.

EURO 2020'de D Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı, çeyrek finalde ise Ukrayna'yı saf dışı bıraktı.

EURO 2020'de B Grubu'nu ikinci sıraya tamamlayan Danimarka ise, son 16 turunda Galler'i, çeyrek finalde ise Çekya'yı mağlup etmişti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir kez mutlu sona ulaşan Danimarka, İngiltere'yi eleyerek bu başarısını tekrarlamak için finale yükselmek istiyor.