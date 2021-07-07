EURO 2020'de İtalya, tarihinde 4.kez finale çıktı
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk finalist İtalya oldu.
Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya; normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak finale yükseldi.
İtalya böylece Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez finale kalma başarısını gösterdi.
Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya; 2000 ve 2012'de ise finale kalmasına rağmen kupayı kazanamamıştı.
Ayrıca büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde 10. kez finale çıkan İtalya Milli Takımı, bu alanda sadece Almanya’nın (14) gerisinde yer alıyor.
İspanya Milli Takımı ise, tarihinde ilk kez yarı final oynadığı bir büyük turnuvaya final göremeden veda etti.
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