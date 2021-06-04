<p>Avrupa Şampiyonası'na katılacak kadroları takımlar UEFA'ya bildirdi. Aralarında Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Manchester United'da oynayan bazı isimler organizasyon listesinde yer almadı. İşte öne çıkan 15 isim...<br></p>
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Avrupa Şampiyonası'na katılacak kadroları takımlar UEFA'ya bildirdi. Aralarında Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Manchester United'da oynayan bazı isimler organizasyon listesinde yer almadı. İşte öne çıkan 15 isim...

<p>Sergio Ramos: Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımını sık sık yalnız bırakan ve&nbsp; Real Madrid'de kalıp kalmayacağı da belirsiz olan Ramos, sürpriz bir şekilde İspanya Milli Takım kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Luis Enrique, milli takım kaptanının sakatlığına vurgu yaptı. Barcelona eski çalıştırıcısı ayrıca Real Madrid'den hiçbir oyuncuyu EURO 2020 kadrosuna çağırmadı.<br></p>
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Sergio Ramos: Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımını sık sık yalnız bırakan ve  Real Madrid'de kalıp kalmayacağı da belirsiz olan Ramos, sürpriz bir şekilde İspanya Milli Takım kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Luis Enrique, milli takım kaptanının sakatlığına vurgu yaptı. Barcelona eski çalıştırıcısı ayrıca Real Madrid'den hiçbir oyuncuyu EURO 2020 kadrosuna çağırmadı.

<p>Isco: İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Real Madrid'den Isco'yu EURO 2020 kadrosuna almadı.<br></p>
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Isco: İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Real Madrid'den Isco'yu EURO 2020 kadrosuna almadı.

<p>Marco Asensio: Luis Enrique, Real Madrid'li oyuncuyu kadroda düşünmedi.<br></p>
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Marco Asensio: Luis Enrique, Real Madrid'li oyuncuyu kadroda düşünmedi.

<p>Dani Carvajal: Luis Enrique'nin tercih etmediği bir başka Real Madrid'li futbolcu Dani Carvajal oldu.<br></p>
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Dani Carvajal: Luis Enrique'nin tercih etmediği bir başka Real Madrid'li futbolcu Dani Carvajal oldu.

<p>Saul Niguez: Atletico Madrid'in bu sezonki şampiyon kadrosunda yer alan Saul Niguez, ligde 33 maça çıkmasına karşın milli takımda tercih edilmedi.&nbsp;</p>
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Saul Niguez: Atletico Madrid'in bu sezonki şampiyon kadrosunda yer alan Saul Niguez, ligde 33 maça çıkmasına karşın milli takımda tercih edilmedi. 

<p>Benjamin Mendy: Manchester City'nin sol bek oyuncusu bu sezon Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bıraktı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 26 yaşındaki oyuncuyu turnuvada düşünmedi.<br></p>
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Benjamin Mendy: Manchester City'nin sol bek oyuncusu bu sezon Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bıraktı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 26 yaşındaki oyuncuyu turnuvada düşünmedi.

<p>Anthony Martial: Manchester United'ın 25 yaşındaki forveti sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı EURO 2020'de yalnız bırakacak.<br></p>
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Anthony Martial: Manchester United'ın 25 yaşındaki forveti sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı EURO 2020'de yalnız bırakacak.

<p>Erling Haaland: Borussia Dortmund formasıyla rekorları alt üst eden Norveçli, ülkesinin finaller vizesi alamaması nedeniyle dev organizasyonda boy gösteremeyecek.</p>
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Erling Haaland: Borussia Dortmund formasıyla rekorları alt üst eden Norveçli, ülkesinin finaller vizesi alamaması nedeniyle dev organizasyonda boy gösteremeyecek.

<p>Marc-Andre ter Stegen: Barcelona ve Almanya Milli Takım kalecisi Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle EURO 2020 kadrosunda yer almadı.&nbsp;</p>
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Marc-Andre ter Stegen: Barcelona ve Almanya Milli Takım kalecisi Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle EURO 2020 kadrosunda yer almadı. 

<p>Marco Reus: Sakatlıkları nedeniyle 2014 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alamayan Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Marco Reus, EURO 2020'yi de es geçecek. Reus, yorgun olduğu gerekçesiyle Avrupa Şampiyonası'na gitmeme kararı aldığını açıklamıştı.<br></p>
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Marco Reus: Sakatlıkları nedeniyle 2014 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alamayan Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Marco Reus, EURO 2020'yi de es geçecek. Reus, yorgun olduğu gerekçesiyle Avrupa Şampiyonası'na gitmeme kararı aldığını açıklamıştı.

<p>Jan Oblak: Atletico Madrid'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan kaleci Jan Oblak, ülkesinin turnuvaya katılamayacak olması nedeniyle organizasyonu evinden izleyecek.</p>
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Jan Oblak: Atletico Madrid'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan kaleci Jan Oblak, ülkesinin turnuvaya katılamayacak olması nedeniyle organizasyonu evinden izleyecek.

<p>Virgil van Dijk: Sakatlığı nedeniyle Liverpool'u sezonun büyük bir bölümünde yalmız bırakan Hollandalı oyuncu, sakatlığını atlattı. Ancak yeni sezona tamamen hazır girmek için EURO 2020'ye katılmama kararı aldı.<br></p>
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Virgil van Dijk: Sakatlığı nedeniyle Liverpool'u sezonun büyük bir bölümünde yalmız bırakan Hollandalı oyuncu, sakatlığını atlattı. Ancak yeni sezona tamamen hazır girmek için EURO 2020'ye katılmama kararı aldı.

<p>Zlatan Ibrahimovic: 5 yıl aranın ardından İsveç Milli Takımına dönen 39 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle İsveç kadrosunda yer almadı.<br></p>
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Zlatan Ibrahimovic: 5 yıl aranın ardından İsveç Milli Takımına dönen 39 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle İsveç kadrosunda yer almadı.

<p>Cenk Tosun: Ara transferde Everton'dan Beşiktaş'a kiralık gelen; ancak BB Erzurumspor deplasmanında sakatlanan ve Siyah Beyazlı formayla ligde sadece 3 maça çıkabilen Cenk Tosun, EURO 2020'de milli takımı yalnız bırakacak.</p>
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Cenk Tosun: Ara transferde Everton'dan Beşiktaş'a kiralık gelen; ancak BB Erzurumspor deplasmanında sakatlanan ve Siyah Beyazlı formayla ligde sadece 3 maça çıkabilen Cenk Tosun, EURO 2020'de milli takımı yalnız bırakacak.

<p>Trent-Alexander Arnold:Avusturya maçında sol bacağından sakatlanan Trent Alexander Arnold’da yırtık tespit edildiği ifade edildiği için EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı.<br></p>
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Trent-Alexander Arnold:Avusturya maçında sol bacağından sakatlanan Trent Alexander Arnold’da yırtık tespit edildiği ifade edildiği için EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı.

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