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Sergio Ramos: Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımını sık sık yalnız bırakan ve Real Madrid'de kalıp kalmayacağı da belirsiz olan Ramos, sürpriz bir şekilde İspanya Milli Takım kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Luis Enrique, milli takım kaptanının sakatlığına vurgu yaptı. Barcelona eski çalıştırıcısı ayrıca Real Madrid'den hiçbir oyuncuyu EURO 2020 kadrosuna çağırmadı.
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