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Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti. Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.
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