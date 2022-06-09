Evrim filmi konusu nedir? Evrim filmi oyuncuları kimler?
Evrim, orijinal ismiyle Transcendence, Wally Pfister'in ilk yönetmenlik denemesi olan bir bilim kurgu filmi. Senaryosu Jack Paglen tarafından yazılan film 2014 yapımı bilimkurgu aksiyon gerilim türünde etkileyici bir örnek. Filmin başrollerinde Johnny Depp, Rebecca Hall ve Morgan Freeman bulunuyor.
İşte Evrim filmi hakkında tüm ayrıntılar...
EVRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dr. Will Caster, büyük buluşlar yapmış, şimdilerde ise bir önemli yapay zeka projesini yürüten bir bilimadamıdır ve bu nedenle teknoloji karşıtı birtakım radikal grupların tepkisini çekmektedir. Nihayetinde bu kişilerin istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider.
Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süperbilgisayara entegre eder. Will'in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat terörist grup Will'in hala hayatta olduğunu fark edince, super-bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler...
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