Operasyon: Argo filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Amerikalıları tanıyan ve onları korumak için devrimcilere yalan söyleyen büyükelçinin İranlı hizmetçisi Irak'a kaçar. Mendez, Zeka Yıldızı madalyası ile ödüllendirilir, ancak görevi çok gizli olduğu için, madalyayı gizlice alır ve daha sonra iade etmesi gerekir. Kanadalı Caper'ın 1997'de gizliliği kaldırıldıktan sonra madalyası tekrar ona geri verilmiştir.