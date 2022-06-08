Operasyon: Argo filmi konusu nedir, nerede çekildi?
Argo filmi, (Türkiye'de yayınlanan adıyla Operasyon: Argo) 2012 yılında ABD'de yapıldı. Yönetmenlik koltuğunda Ben Affleck'in oturduğu dramatik gerilim filminde, 1979 yılında İran İslam Devrimi esnasında Tahran'da meydana gelen rehine krizi konu alınıyor. ABD büyükelçiliğinde bulunan ve Kanada Büyükelçiliğine kaçan altı Amerikalı diplomatın İran'dan kaçırılması olayı dramatize ediliyor.
İşte Operasyon: Argo filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Kaçırılma operasyonunun adı Canadian Caper olarak adlandırılmıştır. Hikâye 2007 yılında CIA operasyon sorumlusu olan Tony Mendez'in yazdığı "The Master of Disguise" isimli kitap ve Joshuah Berman'ın konu hakkında Wired isimli dergide yazdığı "The Great Escape" isimli makale ile açığa çıkmıştır.
* Argo, 85. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve En iyi Film ödüllerini kazanmıştır.
OPERASYON: ARGO FİLMİ KONUSU NEDİR?
4 Kasım 1979'da İranlı İslamcılar, Başkan Jimmy Carter'ın İran Devrimi sırasında ABD'de Şah'a sığınma hakkı vermesine misilleme olarak Tahran'daki ABD büyükelçiliğine saldırır. Büyükelçilik personelinin altmış altısı rehin alınır, ancak altısı yakalanmadan kaçar ve Kanada büyükelçisi Ken Taylor'ın evinde kalır.
Argo filmi için yapımcı olarak gözüken Mendez, Kevin Harkins takma adıyla İstanbul üzerinden İran'a gider ve altı kaçakla tanışır. Onlara Kanada pasaportları ve sahte kimlikler verir. Mendez'in planına güvenmekten korkmalarına rağmen, kendi hayatını da riske attığını bilerek isteksizce plana devam ederler.
Amerikalıları tanıyan ve onları korumak için devrimcilere yalan söyleyen büyükelçinin İranlı hizmetçisi Irak'a kaçar. Mendez, Zeka Yıldızı madalyası ile ödüllendirilir, ancak görevi çok gizli olduğu için, madalyayı gizlice alır ve daha sonra iade etmesi gerekir. Kanadalı Caper'ın 1997'de gizliliği kaldırıldıktan sonra madalyası tekrar ona geri verilmiştir.
OPERASYON: ARGO NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Ağustos 2011'de Los Angeles'ta başladı. McLean, Virginia'da; Washington DC; ve İstanbul'da ek çekimler yapıldı. Mendez'in CIA merkez lobisine gidip girdiği sahne, CIA'nın Virginia'daki orijinal karargah binasında izin alınarak filme alındı; CIA'da geçen tüm diğer sahneler Los Angeles Times Binası'nın bodrum katında çekildi.
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