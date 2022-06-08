Ali Baba ve 7 Cüceler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU NEDİR?
Zengin olma hayalleriyle Sofya Bahçecilik Fuarı için Bulgaristan'a gelen Şenay (Cem Yılmaz) ve İlber'in (Çetin Altay) hiçbir şey istediği gibi gitmemektedir. Fuar alanında ürünlerinin tanıtımını yapan ikilinin amacı, markalarının ve ürettikleri cücelerin farklı ülkelere ihracatıdır.
Gelişen olaylar neticesinde kendilerini yaşam savaşının tam ortasında bulan ikili, kendi yöntemleri ile tüm bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Kötü adam Mancov’u yenebilmek için zengin olma hayallerini bir kenara bırakan Şenay ve İlber’in, bu yolda en büyük yardımcıları Rus Veronica (Irina Ivkina) ve eski Sovyet askeri Azeri Kenan Memedov (Zafer Algöz) olacaktır. Türkiye'ye dönmek isteyen Şenay ve İlber, Boris Mancov ile savaşacaktır.
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