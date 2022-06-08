Ali Baba ve 7 Cüceler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:55
<p><strong>Ali Baba ve 7 Cüceler,</strong> <strong>Cem Yılmaz'ın</strong> yazıp yönettiği dördüncü filmi. Cem Yılmaz aynı zamanda filmin yapımcılığını ve başrolünü de üstlenmekte; filmin başrol oyuncuları ise <strong>Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Çetin Altay'dır. </strong></p> <p>İşte Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Ali Baba ve 7 Cüceler, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği dördüncü filmi. Cem Yılmaz aynı zamanda filmin yapımcılığını ve başrolünü de üstlenmekte; filmin başrol oyuncuları ise Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Çetin Altay'dır. 

İşte Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Filmin vizyon tarihi olarak önce 16 Ekim 2015 belirlenmiştir. Filmin gösterim tarihi seçim süreci ve terör olayları nedeniyle 29 Ekim'den 13 Kasım'a ertelenmiştir. Film, Cem Yılmaz'ın birden çok karakteri oynadığı filmlerinden biridir.</p>

Filmin vizyon tarihi olarak önce 16 Ekim 2015 belirlenmiştir. Filmin gösterim tarihi seçim süreci ve terör olayları nedeniyle 29 Ekim'den 13 Kasım'a ertelenmiştir. Film, Cem Yılmaz'ın birden çok karakteri oynadığı filmlerinden biridir.

<p>Ayrıca, sanatçı Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir.</p>

Ayrıca, sanatçı Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir.

<p>"Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Film 352 farklı sinema salonunda gösterilmiştir.</p>

"Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Film 352 farklı sinema salonunda gösterilmiştir.

<p><strong>ALİ BABA VE 7 CÜCELER NEREDE ÇEKİLDİ?</strong></p> <p>Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir.</p>

ALİ BABA VE 7 CÜCELER NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir.

<p>Ali Baba ve 7 Cüceler, ilk üç günde 540 bin izleyiciye ulaşarak, Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Pek Yakında'nın 399 bin olan ilk üç gün izleyici sayısını geçmiştir.</p>

Ali Baba ve 7 Cüceler, ilk üç günde 540 bin izleyiciye ulaşarak, Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Pek Yakında'nın 399 bin olan ilk üç gün izleyici sayısını geçmiştir.

<p>Film, bahçe cüceleri satan Şenay Cüccaciye’nin ortakları Şenay ve İlber’in, Avrupa’da bir fuara katılmalarını ve burada başlarına gelen akılalmaz olayları konu alıyor.</p>

Film, bahçe cüceleri satan Şenay Cüccaciye’nin ortakları Şenay ve İlber’in, Avrupa’da bir fuara katılmalarını ve burada başlarına gelen akılalmaz olayları konu alıyor.

<p><strong>ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Zengin olma hayalleriyle Sofya Bahçecilik Fuarı için Bulgaristan'a gelen Şenay (Cem Yılmaz) ve İlber'in (Çetin Altay) hiçbir şey istediği gibi gitmemektedir. Fuar alanında ürünlerinin tanıtımını yapan ikilinin amacı, markalarının ve ürettikleri cücelerin farklı ülkelere ihracatıdır.</p>

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU NEDİR?

Zengin olma hayalleriyle Sofya Bahçecilik Fuarı için Bulgaristan'a gelen Şenay (Cem Yılmaz) ve İlber'in (Çetin Altay) hiçbir şey istediği gibi gitmemektedir. Fuar alanında ürünlerinin tanıtımını yapan ikilinin amacı, markalarının ve ürettikleri cücelerin farklı ülkelere ihracatıdır.

<p>Gelişen olaylar neticesinde kendilerini yaşam savaşının tam ortasında bulan ikili, kendi yöntemleri ile tüm bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Kötü adam Mancov’u yenebilmek için zengin olma hayallerini bir kenara bırakan Şenay ve İlber’in, bu yolda en büyük yardımcıları Rus Veronica (Irina Ivkina) ve eski Sovyet askeri Azeri Kenan Memedov (Zafer Algöz) olacaktır. Türkiye'ye dönmek isteyen Şenay ve İlber, Boris Mancov ile savaşacaktır.</p>

Gelişen olaylar neticesinde kendilerini yaşam savaşının tam ortasında bulan ikili, kendi yöntemleri ile tüm bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Kötü adam Mancov’u yenebilmek için zengin olma hayallerini bir kenara bırakan Şenay ve İlber’in, bu yolda en büyük yardımcıları Rus Veronica (Irina Ivkina) ve eski Sovyet askeri Azeri Kenan Memedov (Zafer Algöz) olacaktır. Türkiye'ye dönmek isteyen Şenay ve İlber, Boris Mancov ile savaşacaktır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov</p> <p>* Irina Ivkina - Veronika</p>

OYUNCULAR

* Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov

* Irina Ivkina - Veronika

<p>* Çetin Altay - İlber</p> <p>* Zafer Algöz - Kenan Memedov</p>

* Çetin Altay - İlber

* Zafer Algöz - Kenan Memedov

<p>* Can Yılmaz - İsmail Bey</p> <p>* Bahtiyar Engin - Mitko Tasev</p>

* Can Yılmaz - İsmail Bey

* Bahtiyar Engin - Mitko Tasev

<p>* Fevzi Gökçe - Sadık</p> <p>* Yosi Mizrahi - Tayanç</p> <p>* Yavor Baharov - Headhunter</p>

* Fevzi Gökçe - Sadık

* Yosi Mizrahi - Tayanç

* Yavor Baharov - Headhunter

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