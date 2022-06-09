Tehlikeli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Tehlikeli Görev, Ryuhei Kitamura tarafından yönetilen 2020 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Eski denizci olan lüks bir apartman kapıcısının, ölen kız kardeşinin kocası ve çocuklarının binasında gizlenmiş değerli sanat eserlerini geri almak için bir hırsız çetesine karşı mücadelesini konu alıyor. Vizyona girmeyen film, eleştirmenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kapıcı, Ryuhei Kitamura tarafından yönetildi. 2020 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filminde Ruby Rose, Aksel Hennie, Rupert Evans ve Jean Reno oynuyor.
İşte Tehlikeli Görev filmi hakkında tüm ayrıntılar...
TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ KONUSU
Bükreş'te, ABD Deniz Topçu Çavuş Alexandra "Ali" Gorski, büyükelçinin kızını taşıyan bir konvoyu korumakla görevlendirilir. Silahlı paralı askerler onları pusuya düşürür ve Ali şiddetli ve etkili bir şekilde savaşmasına rağmen, paralı askerler büyükelçiyi, karısını ve kızını öldürmeyi başarır. Ali Deniz Piyadelerini terk eder ve New York'a döner. Amcası Pat, ona New York City'deki Carrington Oteli'nde çalıştığı bir iş olduğunu söyler. Ali, başka bir kapıcı olan Borz'un yanında çalışmak üzere işe alınır. Merhum kız kardeşinin kocası Profesör Jon Stanton ve iki çocuğu Max ve Lily'nin orada yaşadığını öğrenir. Jon ve Ali'nin evlilik sırasında bir ilişkisi olur ve Deniz Piyadelerine katılarak kaçar. Paskalya yemeğine davet edilir.
Paskalya tatili boyunca Pat, Borz tarafından bir balyozla öldürülür ve Borz'un otelde saklı değerli tabloları aramak için kapıcı kılığına girdiğini ortaya çıkarır. Victor Dubois liderliğindeki bir grup paralı asker gelir ve bir kilitlenme başlatır. Dubois, Borz ve adamları, akinetik mutizmden muzdarip Bernard Hersch'in dairesini istila eder. Dubois, Bernard'ı Erich Dreischler olarak tanır ve resimlerin nerede olduğunu sorar. Bernard konuşmadığında, Borz onu elinden bıçaklar ve sonunda resimlerin nerede olduğunu hatırlayamasa da Bernard'ı yanına getirir. Bernard'ın karısı yedi yıl önce, şimdi Stantonlar tarafından işgal edilen 10C Odasından taşındıklarını açıkladığında, paralı askerler 10C'ye gider ve Borz, Bernard ve karısını öldürür.
Dubois ve adamları 10C'ye varır ve Jon ve Lily'yi rehin tutarken, Max, adamları zaten içeride görünce kaçar. Dubois sonunda resimleri içeren gizli kasayı keşfeder ve Martinez'e kombinasyon kodunu atlamak için su soğutmalı bir matkap kullanmasını sağlar. Jon, Lily'nin Facebook üzerinden yardım çağırmak için Dubois'in dizüstü bilgisayarını kullanmasına izin vermek için bir kadeh şarap alarak Dubois'in dikkatini dağıtmaya çalışır, ancak Borz onu yakalar ve Dubois onu mesajı silmeye zorlar.
Hersch çiftinin cesedini ve Borz'un ihanetini öğrenen Ali, bir uşaktan birini öldürür ve Max ile karşılaşır. Ali ve Max, itfaiyeyi çağırmak için yangın alarmını etkinleştirir, ancak Ali onları uyarmaya çalışırken, diğer iki uşak ikisini yakalar ve itfaiyeciler yanlış bir şey bulmaz ve Borz bunun yanlış bir alarm olduğunu açıkladıktan sonra ayrılırlar.
Ali başka bir uşağı öldürdükten sonra Max ayrılır ve tekrar yakalanır ve 10C'ye getirilir. Dubois, Ali'yi PA sistemi aracılığıyla arar ve teslim olmasını emreder. Su hortumunun matkap ucuna bağlandığını gören Max, su kaynağının ana vanasını devre dışı bırakması için Ali'ye mesaj göndermek için gizlice PA sistemini Mors kodu olarak kullanır. Leo, suyu tekrar açmaya çalışırken Ali'nin ayarladığı çivili bomba tarafından öldürülür ve ana vana da bozulur. Dubois ona telsiz gönderir ve Ali su kaynağını geri vermeyi reddederse aileyi öldürmekle tehdit eder.
Ali kabul eder ve yozlaşmış NYPD memuru Olsen (Dubois'in kohortu) onu silah zoruyla tutarak çatıdaki su deposuna bir hortum bağlar. Kasa açılır ve tablolar ortaya çıkar. Jon, sanatın Dubois'in onlara söylediği 5 milyon dolar yerine yüz milyonlarca değerinde olduğunu söyledikten sonra, Borz, gelirlerin %50'sinin Dubois'e gideceğini ve kalan adamlar Martinez ve Borz'un her birinin %25'lik bir pay alacağını yeniden müzakere eder. Ali Olsen'i öldürür ve Martinez'i rehin tuttuğu 10C'ye koşar. Borz, Jon'u yaralar ve Martinez'i öldürür ve payını %50'ye çıkarır.
Polis olay yerine vardığında, Borz polisin yanından geçmek için kapıcı kılığına girer ve suçu polisleri etkisiz hale getiren ve Borz'u kovalayan Ali'ye yükler. Kanalizasyondan geçerken Borz, Dubois'i açar ve onu öldürür. Ali Borz ile savaşır ve sonunda onu bir el bombasıyla öldürür. Bir süre sonra Ali, Londra'ya giden Jon ve çocuklara veda eder.
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