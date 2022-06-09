Tehlikeli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ KONUSU

Bükreş'te, ABD Deniz Topçu Çavuş Alexandra "Ali" Gorski, büyükelçinin kızını taşıyan bir konvoyu korumakla görevlendirilir. Silahlı paralı askerler onları pusuya düşürür ve Ali şiddetli ve etkili bir şekilde savaşmasına rağmen, paralı askerler büyükelçiyi, karısını ve kızını öldürmeyi başarır. Ali Deniz Piyadelerini terk eder ve New York'a döner. Amcası Pat, ona New York City'deki Carrington Oteli'nde çalıştığı bir iş olduğunu söyler. Ali, başka bir kapıcı olan Borz'un yanında çalışmak üzere işe alınır. Merhum kız kardeşinin kocası Profesör Jon Stanton ve iki çocuğu Max ve Lily'nin orada yaşadığını öğrenir. Jon ve Ali'nin evlilik sırasında bir ilişkisi olur ve Deniz Piyadelerine katılarak kaçar. Paskalya yemeğine davet edilir.

Paskalya tatili boyunca Pat, Borz tarafından bir balyozla öldürülür ve Borz'un otelde saklı değerli tabloları aramak için kapıcı kılığına girdiğini ortaya çıkarır. Victor Dubois liderliğindeki bir grup paralı asker gelir ve bir kilitlenme başlatır. Dubois, Borz ve adamları, akinetik mutizmden muzdarip Bernard Hersch'in dairesini istila eder. Dubois, Bernard'ı Erich Dreischler olarak tanır ve resimlerin nerede olduğunu sorar. Bernard konuşmadığında, Borz onu elinden bıçaklar ve sonunda resimlerin nerede olduğunu hatırlayamasa da Bernard'ı yanına getirir. Bernard'ın karısı yedi yıl önce, şimdi Stantonlar tarafından işgal edilen 10C Odasından taşındıklarını açıkladığında, paralı askerler 10C'ye gider ve Borz, Bernard ve karısını öldürür.