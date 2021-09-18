Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'daki ilk maçını golle taçlandırdı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:48
<p>İspanya La Liga'da 5.hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Getafe kozlarını paylaştı. Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Radamel Falcao gol attı.</p>

İspanya La Liga'da 5.hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Getafe kozlarını paylaştı. Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Radamel Falcao gol attı.

<p>La Liga'ya geri dönen Falcao'nun Vallecano kariyeri gösterişli bir şekilde başladı.</p>

La Liga'ya geri dönen Falcao'nun Vallecano kariyeri gösterişli bir şekilde başladı.

<p>Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Getafe'de 9. dakikada Oscar Trejo, 78'de Pathe Cis ile 81'de Falcao ağları sarstı. Yeni takımının formasını ilk kez giyen Kolombiyalı, 71. dakikada oyuna girerken, 81'de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.</p>

Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Getafe'de 9. dakikada Oscar Trejo, 78'de Pathe Cis ile 81'de Falcao ağları sarstı. Yeni takımının formasını ilk kez giyen Kolombiyalı, 71. dakikada oyuna girerken, 81'de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

<p>Radamel Falcao, "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi" açıklamalarını yaptı.&nbsp;</p>

Radamel Falcao, "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi" açıklamalarını yaptı. 

<p>Falcao, 2011 yılında yine 18 Eylül'de Atletico Madrid formasıyla ilk golünü kaydetmişti. Yıldız isim, La Liga'ya geri dönüş golünü de 10 yıl sonra 18 Eylül tarihinde atmış oldu.</p>

Falcao, 2011 yılında yine 18 Eylül'de Atletico Madrid formasıyla ilk golünü kaydetmişti. Yıldız isim, La Liga'ya geri dönüş golünü de 10 yıl sonra 18 Eylül tarihinde atmış oldu.

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