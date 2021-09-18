Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'daki ilk maçını golle taçlandırdı

Radamel Falcao, "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi" açıklamalarını yaptı.