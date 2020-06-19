Milli Saraylar Resim Müzesi
yöneticisi ve sanat tarihçisi Gülsen Kaya, sonbaharda açılacak olan sergi için
hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Kaya, "Milli saraylar resim
müzesinin sonbahardaki büyük açılışı için hummalı bir hazırlık süreci var.
Kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Resim müzesi önceden 11 tematik bölümden
oluşuyordu. Şimdi ise 30'u aşkın tematik bölümüyle ziyaretçileriyle buluşacak.
Aslında tümüyle değişiyor. Şu anda Fetih ve Fatih konulu bölümdeyiz. Padişah
portreleri salonumuz için de hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini
kullandı.
Gülsen Kaya, ilk defa sergilenecek Fatih Sultan
Mehmet'in portresinin, Sultan Vahdettin'in kızı Rukiye Sultan'ın eşi Şerif
Abdülmecit tarafından Türk ressam Halil Paşa'ya sipariş verildiğini ve bu
resmin 20. yüzyıl yorumuyla çizilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ressam
Halil Paşa'nın eski örneklere bakarak bu portresini çizdiğini belirten Kaya,
hanedanın bir damadı tarafından sipariş verilmesi ve ilk defa sergilenmesi
açısından önemli olduğunu kaydetti.
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