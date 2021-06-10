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Güçlü ve zayıf yanları sorulan Chiesa, "Ben sürekli gelişmeye çalışan biriyim. Her gün antrenmanlarda elimden gelenin fazlasını veriyorum. Hem kulübümde hem de milli takımda çok başarılı olmak istiyorum. Kendimi şutlar açısından geliştirmeye çalışıyorum. Daha fazla gol atmalıyım. Cristiano Ronaldo gibi türünün tek örneği olan bir makineyle çalışıyorum, bunun için şanslıyım. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum." cevabını verdi.