Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem açıklaması
Bu maç 11'e 11 bitseydi, bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?
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