Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten, Ali Şansalan yorumu

17 Ekim 2021 Pazar, 22:02

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan, Trabzonspor 3-1 galip ayrılarak 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilecik, "Bizim için kabul edilemez bir akşam. 1-0 önde giden muazzam bir takımımız vardı. Hakemin herhangi bir müdahalesi olmasaydı, adaletli şekilde devam eden bir maç olsaydı, biz bu maçı muhtemelen 2-0 veya 3-0 bitirmiş olabilirdik." dedi.

Bilecik, "23. dakikaya geldiğimiz zaman hakikaten 22 kişilik maç 22 kişi devam etti. Biz 10 kişi kaldık, diğer takım 12 kişi devam etti." ifadelerini kullandı.