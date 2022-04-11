Fenerbahçe-Galatasaray maçında Arda Turan’ın görüntüsü gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:06
<p>Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendi.&nbsp;</p>

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendi. 

<p>Ortaya koyduğu etkisiz futbolla eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent’in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.</p>

Ortaya koyduğu etkisiz futbolla eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent’in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

<p><strong>SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU</strong></p><p>Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy’de Gomis’in yerine oyuna girdi.</p>

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy’de Gomis’in yerine oyuna girdi.

<p>35 yaşındaki Arda Turan’ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı.</p>

35 yaşındaki Arda Turan’ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı.

<p>Kötü geçen sezonda oynadığı son derbiyi mağlubiyet ile tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar da Arda Turan’ın oyuna alınmasına isyan etti. İşte sosyal medyada Arda Turan paylaşımları…</p>

Kötü geçen sezonda oynadığı son derbiyi mağlubiyet ile tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar da Arda Turan’ın oyuna alınmasına isyan etti. İşte sosyal medyada Arda Turan paylaşımları…

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