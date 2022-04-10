Fenerbahçe'den olay Galatasaray paylaşımı
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ardından gündem olacak bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.
Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli takımın yaptığı "Bir aslan miyav dedi" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar bu gönderiyi kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftalar ise tepki gösterdi.
İşte Fenerbahçe'nin karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşım:
#FBvGS pic.twitter.com/vApeeicwsa— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022
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