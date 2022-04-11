İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, çıkışını sürdürüyor. Derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik direktörle bu sezon bir ilki yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbide gülen taraf 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Kadıköy'deki mücadelede Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller 26' Miha Zajc ve 68' Serdar Dursun'dan geldi.
İsmail Kartal'ın ekibi son 8 lig maçında 7. galibiyetini elde etti.
NTV Spor'un OPTA'dan aktardığı verilere göre, 60 yaşındaki teknik direktörün göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (27), bu sezon ilk kez üst üste dört galibiyet aldı.
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