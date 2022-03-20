Galatasaray, Gaziantep'te 3 puan bıraktı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 14:46
<p>Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.</p>

Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

<p>Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Sarı-kırmızılıların tek golünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Gaziantep'te ise goller Djilobodji, Alexandru Maxim ve Joao Figueiredo'dan geldi.</p>

Sarı-kırmızılıların tek golünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Gaziantep'te ise goller Djilobodji, Alexandru Maxim ve Joao Figueiredo'dan geldi.

<p>Galatasaray, bu skorla 38 puanla 13. sırada kaldı. Gaziantep ise puanını 40'a yükseltti.</p>

Galatasaray, bu skorla 38 puanla 13. sırada kaldı. Gaziantep ise puanını 40'a yükseltti.

<p>Sarı-kırmızılılar milli aranın ardından evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.</p>

Sarı-kırmızılılar milli aranın ardından evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

<p>Kırmızı-siyahlılar ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.&nbsp;</p>

Kırmızı-siyahlılar ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. 

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