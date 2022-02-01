Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

AS gazetesine göre Fenerbahçe, Rangers'ın Kolomniyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon Sterlin teklif etti. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak Rangers Menajeri Van Bronckhorst, Morelos'un takımdan ayrılmasını istemiyor.