Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 13:18
Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

Fenerbahçe kış transfer döneminde suskunluğunu koruyor. Sarı-lacivertli takım, takviye yapmadığı gibi birkaç oyuncusunu da kiralık gönderdi.

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

İKİ FUTBOLCU KİRALIK GİTTİ

Max Meyer, FC Midtjylland'a imza atarken, Allahyar Sayyadmanesh ise Hull City'ye imza attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şartlar dahilinde transfer yapılacağını ya da yapılmayacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanyol basınından ise sarı-lacivertliler için dev iddia geldi.

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

AS gazetesine göre Fenerbahçe, Rangers'ın Kolomniyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon Sterlin teklif etti. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak Rangers Menajeri Van Bronckhorst, Morelos'un takımdan ayrılmasını istemiyor.

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un peşinde

Fenerbahçe, Rangers'tan gelecek cevaba göre rotasını Seferovic ve Soares'e çevirecek.

*2. görsel Hull City'nin resmi internet sitesinden, 4,5 ve 6. fotoğraf ise Alfredo Morelos'un kişisel sosyal medya hesabından alınmıştır.


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