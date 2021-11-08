Fenerbahçe taraftarının Ali Koç protestosu Aziz Yıldırım'ı akla getirdi

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:44
<p>Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.</p>

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

<p>Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9’da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşma esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki dikkat çekti.</p>

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9’da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşma esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki dikkat çekti.

<p>Kayserispor’un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.</p>

Kayserispor’un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.

<p>Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.</p>

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

<p>Maçın bitiş düdüğünden sonra ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Çıkışta bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.<br></p>

Maçın bitiş düdüğünden sonra ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Çıkışta bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.

<p>AZİZ YILDIRIM: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM</p><p>Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda "Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!" ifadelerini kullanmıştı. Maçın bitiş düdüğünden sonra ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Çıkışta bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.</p>

AZİZ YILDIRIM: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM

Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda "Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!" ifadelerini kullanmıştı. Maçın bitiş düdüğünden sonra ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Çıkışta bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.


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