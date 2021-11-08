Fenerbahçe taraftarının Ali Koç protestosu Aziz Yıldırım'ı akla getirdi

Kayserispor’un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.