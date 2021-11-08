Fenerbahçe taraftarının Ali Koç protestosu Aziz Yıldırım'ı akla getirdi
AZİZ YILDIRIM: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM
Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda "Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!" ifadelerini kullanmıştı. Maçın bitiş düdüğünden sonra ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Çıkışta bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- AKP'de kavga büyüyor: Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler
- WhatsApp'tan panik yaratan mesaj