Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor| Göztepe 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sadece bir şut bulabildiği ve onun da kaleyi bulmadığı devrede Göztepe, 40.dakikada ataklarının sonucunu aldı.Mesut Özil'in kısa düşen geri pasını Min-Jae'den önce kontrol eden Jahovic, sağ çaprazdan ceza alanına girdi, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak yakın köşeden topu ağlara gönderdi ve Göztepe'yi öne geçirdi.
İlk devrenin Göztepe üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından, 47.dakikada Göztepe'de Halil'in topu direkten döndü. Sonrasında atağa çıkan Fenerbahçe'de ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında Serdar Dursun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece 1-1'e gelmiş oldu.
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