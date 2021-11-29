Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor| Göztepe 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin sadece bir şut bulabildiği ve onun da kaleyi bulmadığı devrede Göztepe, 40.dakikada ataklarının sonucunu aldı.Mesut Özil'in kısa düşen geri pasını Min-Jae'den önce kontrol eden Jahovic, sağ çaprazdan ceza alanına girdi, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak yakın köşeden topu ağlara gönderdi ve Göztepe'yi öne geçirdi.