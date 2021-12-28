Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 12:46
Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Fenerbahçe bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor. 

Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Kanarya, devre arasında bir golcü transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Sarı-lacivertlilerde öncelik eski oyuncuları Vedat Muric'te. Lazio'nun oyuncu için bonservis talep etmesi işi zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Hatayspor'dan sezon başında Al-Arabi'ye giden Boupendza da gündemde. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle arasındaki karar bekleniyor.

Fenerbahçe'de forvete 3 aday!

Süper Lig'de şu an gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan Pesic de alternatifler arasında bulunuyor. Karagümrük oyuncuyu düşük bir bonservis bedeliyle bırakmaya razı olursa transfer gerçekleşebilir.


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