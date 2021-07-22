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7 yıldır bekledikleri futbol A takımı şampiyonluğu için inançlı ve iddialı olduklarını dile getiren Ali Koç, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın habercisi olmayı istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından, çünkü ben genelde ilerisi için tahminde bulunmam, büyük konuşmam, inşallah derim, kısmet derim, kısmete çok inanırım ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda son derece inançlı ve iddialıyız. İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız ve 7 senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbol branşımızda şampiyonluğu yakalamak. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gönderdiği kafilenin 5'te 1'inin bizim çocuklarımızdan oluşmasından ne kadar gurur duysak azdır. Güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından birisi sportif başarı. Bu sene rekor sayıda sporcumuz var ama üstüne koya koya geliştirmeliyiz. Başta kendi sporcumuz olmak üzere kafilemizin her bir sporcusunun yolu açık, şansı bol olsun. İnşallah Türkiye, olimpiyat tarihindeki en iyi dereceleri elde eder" şeklinde konuştu.