Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil dünya basınında
Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.
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