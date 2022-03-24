Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil dünya basınında

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 18:15
<p>Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil ileOzan Tufan kadro dışı bırakıldı. Özil'in kadro dışı kalması, dünya basınında geniş yer buldu.</p>

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil ileOzan Tufan kadro dışı bırakıldı. Özil'in kadro dışı kalması, dünya basınında geniş yer buldu.

<p>Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularına duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu" ifadelerini kullandı.</p>

Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularına duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu" ifadelerini kullandı.

<p>Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.</p>

Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.

<p>The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı" diye verdi.</p>

The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı" diye verdi.

<p>Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Fenerbahçe'ye geldikten 1 yıl sonra kadro dışı bırakılan Mesut Özil için, "Yeniden, Arsenal'daki gibi takımdan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.</p>

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Fenerbahçe'ye geldikten 1 yıl sonra kadro dışı bırakılan Mesut Özil için, "Yeniden, Arsenal'daki gibi takımdan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

<p>İspanyolların önde gelen spor kaynaklarından AS gazetesi de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasını "Yeniden" şeklinde duyurdu. AS, "Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör ekibiyle birlikte eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in A takımla antrenman yapmayacağını açıkladı" dedi.</p>

İspanyolların önde gelen spor kaynaklarından AS gazetesi de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasını "Yeniden" şeklinde duyurdu. AS, "Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör ekibiyle birlikte eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in A takımla antrenman yapmayacağını açıkladı" dedi.

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