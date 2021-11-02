Marcao, Galatasaray’ın vazgeçilmezi oldu

02 Kasım 2021 Salı, 07:00

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, performansıyla göz kamaştırıyor. Süper Lig’in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem’e yaptığı hareket nedeniyle 8 maç ceza alan 25 yaşındaki oyuncunun gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, süreci başarılı şekilde ilerletip Marcao’yu takıma kazandırdı. Terim, dışarıdan gelen eleştirilere karşı oyun planının baş aktörü olan Marcao’ya sahip çıkarken hatasını anlamasını sağladı. Tecrübeli hoca, Kerem’in de hakkını yedirmeyip gönlünü kırmadı.

TERİM YAKINDAN İLGİLENDİ

Olay sonrası takımdan ayrı çalışması kararlaştırılıp 150 bin Avro para cezası kesilen Marcao, hatasının farkına varıp önce Kerem ve ailesinden, ayrıca Sarı-Kırmızılı camiadan özür diledi. Tek başına idman yapan Brezilyalı stoperle, Fatih Terim ve ekibi diyaloğunu hep sürdürdü. Performans uzmanı Scott Piri, Marcao ile yakından ilgilenip fizik kondisyon açısından takımın gerisinde kalmamasını sağladı. 25 yaşındaki oyuncu hiçbir bireysel idmanı kaçırmadı, her an sahaya çıkacakmış gibi kendini hazırladı.

SAVUNMAYA DUVAR ÖRDÜ



Terim ve ekibi, en doğru zamanı bekleyip Marcao ile Kerem’i Florya’da takım arkadaşlarının huzurunda barıştırdı. Brezilyalı stoper, herkesten özür dileyip takımla idmanlara başladı. G.Saray, Marcao’nun oynadığı 3 UEFA Avrupa Ligi maçında gol yemedi. Nelsson’la uyum yakalayan Marcao, yokluğunda büyük sıkıntı yaşanan geriden oyun kurma sorununu çözdü. 25 yaşındaki stoper, G.Antep maçının kahramanı olup 16 ikili mücadele kazandı, 3 top kapma istatistiğiyle oynadı.

3 İSME YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray Taylan Antalyalı ile 2025-26, Luyindama ile 2023-24, kaleci İsmail Çipe’yle de 2022-23 sezonu sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.