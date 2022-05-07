Fenerbahçe'den 20 bin taraftarı önünde gövde gösterisi

İHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 20:57
<p>Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Ülker Stadı’nda taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.</p>

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Ülker Stadı’nda taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.

<p>Taraftara açık antrenmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yöneticiler ve divan kurulu üyeleri de katıldı. </p>

Taraftara açık antrenmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yöneticiler ve divan kurulu üyeleri de katıldı. 

<p>Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas ve koşu yapan sarı-lacivertliler, çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.</p>

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas ve koşu yapan sarı-lacivertliler, çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

<p>Sakatlıkları bulunan Pelkas, Szalai, Crespo, Kim Min jea ve Arda Güler antrenmana katılmadı.</p>

Sakatlıkları bulunan Pelkas, Szalai, Crespo, Kim Min jea ve Arda Güler antrenmana katılmadı.

<p><strong>KUPALAR ANTRENMANDA DA SERGİLENDİ</strong></p> <p>Fenerbahçe’nin yüksek divan kurulu toplantısında sergilenen 28 şampiyonluk kupası stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmana da getirildi.</p>

KUPALAR ANTRENMANDA DA SERGİLENDİ

Fenerbahçe’nin yüksek divan kurulu toplantısında sergilenen 28 şampiyonluk kupası stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmana da getirildi.

<p>Yaklaşık 20 bin taraftarın yer aldığı antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular 2010-2011 şampiyonluk kupası ile kameralara poz verdi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, armasında 5 yıldız bulunan tişörtlerle sahaya çıktı.</p>

Yaklaşık 20 bin taraftarın yer aldığı antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular 2010-2011 şampiyonluk kupası ile kameralara poz verdi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, armasında 5 yıldız bulunan tişörtlerle sahaya çıktı.

<p>Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takımlarına destek olurken, açılan pankartlarda ise Trabzonspor’a gönderme yapıldı.</p>

Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takımlarına destek olurken, açılan pankartlarda ise Trabzonspor’a gönderme yapıldı.

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