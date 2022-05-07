Beşiktaş'ın ilgilendiği Alexander Sörloth'a Fenerbahçe de kancayı taktı

Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Alexander Sörloth transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin de Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:46
Beşiktaş'ın ilgilendiği Alexander Sörloth'a Fenerbahçe de kancayı taktı
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Yeni sezonda santrfora takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı. 

26 yaşındaki forvet, La Liga’da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.


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