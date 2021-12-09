Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'ne puanlı kapanış| Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt
Dakikalar 28'i gösterdiğinde ise Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kamada topu ceza sahasının sol çaprazındaki Kostic'e aktardı. Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sağ köşeden ağlara gönderdi. Eintracht Frankfurt bu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının tamamlanmasına 3 dakika kala, dakika 42'de, Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortasını yaptı.Savunma oyuncularından seken topla buluşan Mergim Berisha bekletmeden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
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