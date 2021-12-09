Fenerbahçe, Floki ile yeni sponsorluk anlaşması imzaladı
Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü,Futbol A Takımı için Floki ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre, futbolcuların konçlarında sezon boyunca 'Floki' yazacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Futbol A Takımımız ile kripto endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Floki bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.
Futbol A Takımımız bu anlaşma kapsamında 2021/2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya “Floki” logolu çoraplar ile çıkacak.
Hızla büyüyen 350.000'den fazla kullanıcı tabanıyla dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki’ ye ailemize hoş geldin diyor; anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyoruz."
Kulübümüz Küresel İş Birliklerine Devam Ediyor; Fenerbahçe Futbol A Takımı & Floki— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 9, 2021
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