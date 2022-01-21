Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çikolata dağıttı

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 11:42
Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çikolata dağıttı

Trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyaspor'un genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatmak için Fenerbahçe Futbol Akademi futbolcuları tarafından, çocuklara çikolata dağıtıldı.

Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çikolata dağıttı

MKE Ankaragücü tarafından sosyal medyada paylaşılan ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu etkinlik kapsamında, U15 takımında forma giyen 3 genç oyuncu, Kadıköy Özel Tırtıl Çocuk Evi’ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çikolata dağıttı

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ AHMET ÇALIK"

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin genç futbolcuları, çocukları mutlu etmek için cebinde hep çikolata taşıyan Ahmet Çalık’ın anısına minik çocuklara Ülker çikolatalı gofret dağıttı.

Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çikolata dağıttı

Futbolcular ve çocuklar bu buluşmanın sonunda hep birlikte “Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık” dediler.


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler