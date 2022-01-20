Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 yendi, Emre Akbaba hat-trick yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı üstünlüğüyle biterken, eski Galatasaraylı Emre Akbaba, hat-trick yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 19:00
Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 yendi, Emre Akbaba hat-trick yaptı
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Antalya ekibi karşılaşmadan 6-0 galip ayrılan taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 1. 59. ve 74. dakikalarda Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo ve 77. ve 80. dakikalarda Oğuz Aydın'dan geldi.

Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor 35 puan yükseldi. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

EMRE AKBABA KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 5 gol kaydeden Emre Akbaba, Akdeniz ekibiyle 6 gole ulaştı.




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