Eskişehirspor’un forma sırt reklamı Turkovac oldu

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, takım forması sırtına yerli ve milli aşı Turkovac’ı reklam olarak eklediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Turkovac yazılı formaların fotoğraflarını paylaşan Şimşek, “Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız #Turkovac‘ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Aşınızı olun” diye yazdı.

Paylaşımda ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da etiketledi.