Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'in paylaşımına büyük tepki gösterdi

İlk paylaşımı Hande Sümertaş, “Belated birthday celebration” (Gecikmiş doğum günü kutlaması) diye yazarak, Demirel ile doğum günü pastalı bir pozu paylaştı. Sümertaş, paylaşıma Volkan Demirel’i de etiketledi. Demirel de bu paylaşımı kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.