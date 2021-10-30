Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'in paylaşımına büyük tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 10:14
<p>Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’in Hande Sümertaş ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu.</p>

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’in Hande Sümertaş ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu.

<p>Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta görev aldı.</p>

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta görev aldı.

<p>Yayıncı kuruluşta çalıştığı dönem boyunca Galatasaray lehine yayınlar yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirilen Sümertaş'ın Volkan Demirel'le fotoğrafı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.</p>

Yayıncı kuruluşta çalıştığı dönem boyunca Galatasaray lehine yayınlar yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirilen Sümertaş'ın Volkan Demirel'le fotoğrafı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

<p>İlk paylaşımı Hande Sümertaş, “Belated birthday celebration” (Gecikmiş doğum günü kutlaması) diye yazarak, Demirel ile doğum günü pastalı bir pozu paylaştı. Sümertaş, paylaşıma Volkan Demirel’i de etiketledi. Demirel de bu paylaşımı kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.</p>

İlk paylaşımı Hande Sümertaş, “Belated birthday celebration” (Gecikmiş doğum günü kutlaması) diye yazarak, Demirel ile doğum günü pastalı bir pozu paylaştı. Sümertaş, paylaşıma Volkan Demirel’i de etiketledi. Demirel de bu paylaşımı kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.

<p>Volkan Demirel'in Hande Sümertaş'la çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar çok öfkelenirken, efsane kaleci için ağır ifadeler kullanıldı. Taraftarlar, "Yazıklar olsun" diyerek Demirel'e yüklenirken bir kısım taraftar da eski kalecinin artık Fenerbahçe efsanesi olmadığını belirtti.</p>

Volkan Demirel'in Hande Sümertaş'la çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar çok öfkelenirken, efsane kaleci için ağır ifadeler kullanıldı. Taraftarlar, "Yazıklar olsun" diyerek Demirel'e yüklenirken bir kısım taraftar da eski kalecinin artık Fenerbahçe efsanesi olmadığını belirtti.


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