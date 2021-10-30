Trabzonspor'da Gervinho 5-6 ay forma giyemeyecek
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun çekilen MR'ında sağ çapraz bağının kopmuş olduğunu belirten Avcı, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Geçmiş olsun. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal, 5-6 aylık süreçtir. Bundan sonraki sürece bakarız. Bizim için üzüntü. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan ve sporcu sağlığı önemli. Sakatlıklarla bu ara tüm kulüplerin olduğu gibi biz de bir süreç yaşıyoruz. Geniş kadro olması bizi bir şekilde ayakta tutabiliyor.
Gervinho'nun yerine ara transfer döneminde bir arayış olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor her bölgeye isim bakıyoruz. Ama Gervinho'nun sakatlığı sonrası net bir kanat oyuncusu olacak gibi görüyor" şeklinde konuştu.
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